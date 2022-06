Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Neus Munté, regidora de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona. A la secció informativa parlem amb Esther Sellés, directora general de la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls. A la tertúlia amb Mila Pérez-Oliva i Antonio Baños, connectem amb Josep Maria Vilardell, president de l'Asociación de Fabricantes y Mayoristas de Pirotecnia de Cataluña (AFIMAC), per parlar de com es preveu la revetlla de Sant Joan enmig dels diferents incendis a Catalunya. Conversem sobre la fi de curs escolar amb Marc Hortal, director de l’Institut Pablo Ruiz Picasso de Barcelona. Parlem amb Marta Madrenas, alcaldessa de Girona, sobre el doble ascens dels equips de bàsquet i futbol. I acabem el programa amb un nou Galliner Polític de Queco Novell i Manu Simarro.