Gemma Nierga conversa al Cafè d'idees sobre l'actualitat amb les nenes i nens Martín Palacios, Maria Torras, Lluis Rodriguez i Ivet Murugarren. A la secció informativa parlem amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, sobre l'operatiu de Sant Joan. A la tertúlia amb Montserrat Nebrera i Toni Aira, connectem amb Xesca Campoy per parlar de la trobada entre Vilagrà i Bolaños. Tony Valls, director de l'Escola de Forners del Gremi de Flequers de Barcelona, ens explica com preparen la revetlla. Conversem amb el doctor Joan Colom, subdirector general de Drogodependències. Connectem amb Sergi Loras per conèixer el temps per aquesta nit especial. I acabem el programa amb la secció de Víctor Amela i Juan Carlos Ortega.