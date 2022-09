Mònica Terribas, Meritxell Serret i Josep Solé

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a la periodista Mònica Terribas, vicepresidenta d'Òmnium Cultural. A la secció informativa parlem amb Josep Maria Cruset, president del Port de Tarragona, sobre el conflcite amb els estibadors. A la tertúlia amb Ricard Fernández Déu i Manu Simarro, connectem amb Cristina de la Hoz, periodista de El independiente, des de la redacció de Torrespaña, per conèixer l'actualitat des de Madrid. Conversem dels impostos de l'Estat amb Josep Solé, director general de l'Institut d'Estudis Financers. Connectem amb Lluis Falgàs des del Parlament per entrevistar a la diputada Meritxell Serret, presidenta de la comissió d’investigació del cas Pegasus. Carme Colomina, investigadora principal especialitzada en la Unió Europea, desinformació i política global del CIDOB, ens valora l'anunci de Putin de mobilitzar l'exèrcit. I acabem el programa parlant amb David Figueira sobre les exigències que va posar Leo Messi per renovar amb el FC Barcelona.