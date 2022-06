Juan Carlos Ortega, Víctor Amela i Xavier Sardà passen pel Cafè d'idees de Gemma Nierga per acostar-nos reflexions i recomanacions de tota mena. En aquesta ocasió, Ortega posa en valor la feina de les maquilladores i ens recomana recupera l'entrevista que Joaquín Soler Serrano va fer a Julio Cortázar, la més llarga de la història de la televisió espanyola. Amela ens explica que fa cent anys que es va celebrar el primer concurs de cante jondo i felicita Madrid per la fira del llibre. I Xavier Sardà ens avança el tema de l'Obrim fil: Per què els catalans no caiem simpàtics a la resta d'Espanya?