Manel Balcells, Carme Ruscalleda i Raimon

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Manel Balcells, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya. A la secció informativa, parlem amb Oleksandr Slyvchuk, analista ucraïnès del Centre de Diàleg Transatlàntic. A la tertúlia amb Rafa López i Carles Fernández, connectem amb Vicenç Sanclemente des de Sant Cugat per conèixer què trobarem en el documental sobre la trajectòria de Joan Manuel Serrat. Connectem amb el cantautor Raimon per parlar del comiat del noi del Poble-Sec. I acabem el programa amb la secció de Pep Prieto, on parlem de cine i sèries amb la xef Carme Ruscalleda, que també ens parla de plats nadalencs. I connectem amb la Maria G. Coll des del Mercat de Sant Antoni per veure com van les compres nadalenques.