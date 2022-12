La Loteria de Nadal, Lluís Pastor i RetailCat

Gemma Nierga i Víctor Amela segueixen el Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal al Cafè d'idees. A la secció informativa, parlem del paper d'Hisenda en la rifa amb Miguel Ángel Mayo, portaveu GESTHA Catalunya. A la tertúlia amb Toni Aira i Montserrat Nebrera, connectem amb Anna Bosch, periodista RTVE, per parlar de la visita de Zelenski a Biden i la situació a l'Afganistan amb les noies estudiants. I conversem sobre consum per aquestes dates amb Joan Carles Calbet, president de RetailCAT. Ja amb Víctor Amela, parlem amb Bea Gálvez, periodista del web de RTVE Catalunya, per saber com es pot seguir el sorteig a les xarxes. Connectem amb Maria G. Coll des del bar Pepe de Calella de la Costa, on va tocar un tercer premi l'any passat. Conversem sobre la imatge i la comunicació del sorteig amb Lluís Pastor, professor de comunicació de la UOC. Connectem amb Manuel de León, professor d'investigació del CSIC, per conèixer les probabilitats de la rifa. I Valeria Milara, periodista de RTVE, recupera unes espectaculars imatges de l'arxiu sobre la rifa de Nadal.