Lluís Rabell, Rafa Vilasanjuan i la Copa de bàsquet a Badalona

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Lluís Rabell, exdiputat dels comuns al Parlament i membre de la llista del PSC a l'Ajuntament de Barcelona. A la secció informativa, parlem del brot de grip aviària amb Natàlia Majó, cap del Centre de Recerca en Sanitat Animal de l'IRTA-CReSA. A la tertúlia amb Isabel García Pagan i Quico Sallent, parlem amb la periodista Laura Herrero sobre el debat de pressupostos que arranca al Parlament. Conversem amb Rafael Vilasanjuan, director d’Anàlisi i Desenvolupament Global d'ISGlobal, sobre els terratrèmols a Turquia i Síria. Fem tertúlia esportiva amb Pitu Abril, Carme Barceló i Albert Font, on connectem amb l'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, per saber tots els detalls de la preparació de la Copa del Rei de bàsquet que acull la ciutat aquesta setmana. I acabem el programa connectant amb Xavi Martínez, copresentador de l'Avui Sortim, des de l’auditori de la Universitat Pompeu Fabra, on faran un programa especial pel Dia Mundial de la Ràdio.