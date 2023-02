El politòleg Lluís Orriols ens presenta Democracia de trincheras. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens parla d'un llibre on aborda diversos fenòmens polítics des de la perspectiva de la psicologia dels ciutadans i el paper de la identitat. Defensa que sempre hi ha hagut trinxeres a la política, però que cada vegada hi ha més confrontació, i que no és només en termes de propostes polítiques. També assegura que cada vegada estem més polaritzats. "Belén Esteban representa l'ideal democràtic de votant racional. Jorge Javier Vázquez és votant identitari", detalla sobre l'inici del seu llibre.

Destaca que el trencament de governs de coalició abans d'eleccions "no és tan excepcional" perquè "hi ha moltes temptacions de fer un Collboni". Augura que les "temptacions de ruptura" del govern de coalició aniran en augment, especialment a Unidas Podemos. I sosté que la crisi actual és la més greu que està afrontant el govern espanyol.