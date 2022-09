Laura Vilagrà, Jaume Padrós i 'Love, love, love'

Sub

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Laura Vilagrà, consellera de la Presidència del Govern. A la secció informativa, parlem de designació d'Alcarràs com a representant per als Óscars amb Jordi Janés, alcalde d’Alcarràs, i Jordi Pujol, un dels protagonistes. A la tertúlia amb Manu Simarro, parlem de l'actualitat política amb Laura Herrero. Connectem amb Isabel Palacios des del Tribunal Suprem, avui que ha de declarar Anna Gabriel. Parlem amb Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona i metge personal de Jordi Pujol, per conèixer l'estat de salut del president. Conversem amb Enric Canet, director de relacions ciutadanes del Casal dels Infants i autor del llibre El cel té pigues!. I acabem el programa conversant amb en Ramon Gener i en José Corbacho de l’espectacle Love, love, love.