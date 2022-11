Josep Maria Argimon, Rodrigo Sorogoyen i Camela

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Josep Maria Argimon, exconseller de Salut de la Generalitat de Catalunya. A la secció informativa, connectem amb Albert Font des de la redacció de TVE a Sant Cugat per parlar de l'anunci de retirada del blaugrana Gerard Piqué. A la tertúlia amb Rafa López i Antonio Baños, parlem del cas Dalmases i la reunió de la Comissió de l'Estatut dels Diputats connectant amb Anna Forment des de la redacció de TVE a Sant Cugat. Amb Ramon Ruperez visitem l'exposició del World Press Photo 2022 al CCCB de Barcelona amb la Sílvia Homedes, presidenta del Photografic Social Vision. A la secció cine i sèries amb en Pep Prieto conversem amb el director Rodrigo Sorogoyen, que ens presenta la seva darrera pel·lícula: As bestas. Estem molt pendents del tancament de l'espai aeri dels aeroports de Barcelona, Tarragona, Reus i Eivissa per un coet xinès descontrolat: en parlem amb el divulgador científic Javier Pedreira. I acabem el programa conversant amb el grup Camela que ens presenta l'àlbum Que la música te acompañe.