Josep Borrell, Cesc Gay i 25N

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Josep Borrell, Alt Representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat. A la tertúlia amb Rafa López i Àlex Cubero, parlem amb l'excorresponsal de TVE, Vicenç Sanclemente. Conversem amb Vanesa Benedicto, avui que és 25N, Dia Internacional per l’Erradicació de la Violència vers les Dones. I connectem amb Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres. I acabem el programa parlant sobre cine i sèries amb Pep Prieto i Cesc Gay, director de cinema que ens presenta Historias para no contar.