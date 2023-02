José Montilla, FitzRoy i l'ajuda a Turquia i Síria

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a José Montilla, 128è president de la Generalitat de Catalunya. A la secció informativa, parlem de l'afectació del temporal als pescadors amb Carmelo Martínez, patró major de la Confraria de Pescadors de Sant Feliu de Guíxols. A la tertúlia amb Fidel Masreal i Manu Simarro, connectem amb Lluís Falgàs per conèixer l'actualitat des del Parlament de Catalunya. Parlem de l'actualitat des de Madrid amb la periodista Cristina de la Hoz. Conversem de la situació a Turquia i Síria a causa dels terratrèmols amb Aitor Zabalgogeazkoa, responsable de la Unitat d'Emergències de Metges Sense Fronteres. Connectem amb Sergi Loras per parlar del temporal. I amb Ramon Rupérez des del TRAM per conèixer com els usuaris han entomat el primer dia sense l'obligatorietat de la mascareta al transport públic. I acabarem el programa parlant amb el Jordi Galceran i el Sergi Belbel de l'obra que estrenen al Teatre Borràs de Barcelona: FitzRoy.