Jordi Sànchez, consulta a Junts i Jacob Petrus

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Jordi Sànchez, exsecretari general de Junts per Catalunya i expresident de l'ANC. A la tertúlia amb Antonio Baños i Rafa López, conversem amb Elena García sobre la situació al Govern entre ERC i Junts. Parlem de la consulta de JxCat i les peticions a Aragonès amb el periodista Manel Lucas i conversant amb Francesc Marc Álvaro. Connectem amb Lluis Falgàs des del Parlament de Catalunya per conèixer com es presenta el debat de política general. I acabem el programa amb la secció de Pep Prieto, on entrevistem al meteoròleg Jacob Petrus.