Joan Tardà, Toni Clapés i conviure amb esquizofrènia

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Joan Tardà, exportaveu d'ERC al Congrés dels Diputats. A la secció informativa parlem sobre l'amenaça nuclear amb Francesc Serra, professor de relacions internacionals de la UAB. A la tertúlia amb Manu Simarro i Rafa López, connectem amb Anna Forment per saber com avança la consulta a Junts. Connectem amb el periodista Rodolfo Irago per conèixer l'actualitat des de Madrid. Coneixem com és conviure amb esquizofrènia amb Victor Garcia. I acabem el programa amb la secció de Pep Prieto, on veiem com arrenca el Festival de Sitges i parlarem de cine i sèries amb el periodista Toni Clapés.