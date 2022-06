Cafè d'idees Jaume Collboni, Àlex Arenas i ''Sin límites' d'Álvaro Morte Gemma Nierga entrevista Jaume Collboni. Conversem amb el físic i catedràtic Àlex Arena. I l'actor Álvaro Morte ens presenta la sèrie 'Sin límites' 01:55:27 Recomendado para mayores de 12 años

Jaume Collboni, Àlex Arenas i ''Sin límites' d'Álvaro Morte Recomendado para mayores de 12 años Sinopsis Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Jaume Collboni, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona i president del PSC de Barcelona. A la secció informativa, connectem amb Mireia Alzuria i Debbie Padilla des dels incendis d'Artesa de Segre i Castellar de la Ribera. I entrevistem Sisco Escarda, president de la Mancomunitat Aigües de les Garrigues. A la tertúlia amb Sara González i Rafa López, entrevistem Joan Delort, director de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament. Connectem amb Rodolfo Irago per conèixer l'actualitat des de Madrid. Conversem amb Àlex Arenas, físic i catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili. Tornem a connectar amb Mireia Alzuria i Debbie Padilla des dels incendis. I acabem el programa amb la secció de cine i sèries de Pep Prieto i Valeria Milara, entrevistant a l'actor Álvaro Morte, que ens presenta la sèrie Sin límites. Ficha técnica Géneros Información y actualidad, Cataluña Idiomas Catalán

