El gos d'Illa, la gira televisiva de Sánchez i el 'Verano Azul' del PP

Queco Novell i Manu Simarro passen pel Cafè d'idees de Gemma Nierga per acostar-nos la darrera edició de la temporada de El Galliner Polític. Ens fixem en el gos del líder de l'oposició del Parlament, Salvador Illa, i la seva por als petards. Amb la gira per les televisions del president i candidat a la presidència Pedro Sánchez. I amb la platja que ha ficcionat el PP per vendre el seu Verano Azul.