Gerardo Pisarello, Lluís Orriols i Ferran Torrent

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees a Gerardo Pisarello, secretari primer de la Mesa del Congrés i diputat per En Comú Podem. A la secció informativa, parlem amb Glòria amb Susanna Abella, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, sobre la manifestació que han convocat. A la tertúlia amb Toni Aira i Montse Nebrera, el politòleg Lluís Orriols ens presenta el llibre Democracia de trincheras. Coneixem què podem esperar del judici a Laura Borràs amb la periodista Isabel Palacios. Connectem amb Usoa Zubiria ens acosta l'última hora per conèixer l'última hora dels terratrèmols a Turquia, i amb Sergi Molera per entrevistar Selen Evcit, Cònsol General de Turquia a Barcelona. I acabem el programa amb la secció d'en Víctor Amela i en Juan Carlos Ortega, que conversen amb l'escriptor Ferran Torrent, que presenta el llibre Memòries a mi mateix.