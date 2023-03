Guillem Albà ens presenta 'D'aquí no marxaré mai'

Gemma Nierga i Pep Prieto conversen de cine i sèries al Cafè d'idees amb l'actor i pallasso Guillem Albà, que ens presenta el seu primer llibre: D'aquí no marxaré mai. En l'obra ens parla de la història del seu avi, un personatge singular que va viure de nen en un mon d'adults: "Era un català de la Manxa". "M'he obert una mica en canal, no m'he callat res", reconeix sobre un llibre on ha utilitzat els records i les anècdotes perquè el lector pugui connectar amb els seus propis. I ens parla de les seves pel·lícules preferides.