Vergara-Alert defensa mantenir mascaretes en àmbits concrets

La viròloga Júlia Vergara-Alert defensa la utilitat de les mascaretes "en àmbits molt concrets" com els hospitals, centres d'atenció primària, farmàcies i residències de gent gran. "No em sembla desmesurat que s'hagi de portar. M'agradaria que ja fos un hàbit" ha dit en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, que confiava que s'aprengués aquest costum "més enllà de la llei". La investigadora principal de l'IRTA-CReSA creu que avui es decidirà aquesta retirada per "pressions d'ambdós costats".