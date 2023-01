Xavier Torrens: "Hi ha un racisme antioccidental"

El professor Xavier Torrens demana admetre que existeix un racisme antioccidental: "No es va aprendre la lliçó dels atemptats de Barcelona i Cambrils", lamenta, després de l'atac mortal a Algesires El codirector del Màster en Polítiques de Seguretat Global: Extremismes i Violència de la Universitat de Barcelona, explica que, dins del món musulmà, l'extrema dreta és l'islamisme radical: "Li està passant als ideòlegs de Putin, que tenen un racisme antioccidental molt fort". En una entrevista al Cafè d'idees, conta que el pas d'un fonamentalisme no violent a un de violent "és qüestió de temps" en els sectors extremistes: "Hi ha una base que no faria cap atemptat, però té les idees que legitima que acabi passant"

Explica per què han augmentat els casos de terrorisme individual, com a Algesires. Veu com un "error greu" les paraules de Feijóo sobre l'atac: "L'islamisme radical és una ideologia política, però ho és com el Ku Klux Klan". I detalla el rol important dels Mossos d'avant l'amenaça terrorista: "Catalunya és un dels tres llocs on potencialment poden haver-hi més persones relacionades".