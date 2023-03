'Vox, el retorno de los ultras que nunca se fueron' de Xavier Rius Sant

El periodista Xavier Rius Sant ens presenta Vox, el retorno de los ultras que nunca se fueron, un llibre on parla del recorregut de la ultradreta a Espanya i l'arribada del partit de Santiago Abascal a les institucions. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, apunta que "alguns estaven al PP calladets". "Si es normalitza aquest imaginari, la gent vota Vox perquè vol derogar l'autonomia catalana", ha dit sobre la irrupció del partit d'Abascal a les institucions. El periodista augura que Vox pujarà a les municipals: assenyala municipis de la Catalunya interior i el vot dels llatins a la perifèria de Barcelona. I ens explica com Tamames ha acabat liderant la moció de censura contra Sánchez i el govern espanyol: "A molta gent de Vox no li agradava, però a Vox manen cinc"