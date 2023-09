Xavier Arbós: "Cal una llei per trobar encaix a l'amnistia"

El jurista Xavier Arbós considera que l'amnistia no té cabuda amb el marc constitucional i normatiu actual. El catedràtic de dret constitucional a la UB detalla que es vulnerarien fins a tres preceptes de la Constitució. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, el jurista creu que es podria plantejar si hi ha un "pas previ" com seria una llei aprovada pel Congrés per "trobar-hi encaix".