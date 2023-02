Víctor Cusí: "Els parcs eòlics marins són fonamentals"

Víctor Cusí, president d'EolicCat, ens parla del Pla d'ordenació d'espais marítims que ha d'aprovar el Consell de Ministres i que permetria el parc eòlic marí al golf de Roses. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que els parcs eòlics marins són "una pota fonamental" per a la transició energètica, però demana no oblidar la resta. "Ens hem d'acostumar als molins al mar", insisteix. "Si volem fer la transició energètica, hem de posar màquines al jardí. Tenim un problema gros a Catalunya", afegeix, assenyalant l'endarreriment del territori en aquesta matèria. I creu que van alineats amb el Govern, però lamenta el "marc legislatiu complicat" i la "tramitació lenta": "Necessitem un lideratge per fer la transició".