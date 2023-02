Tica Font: "Putin fa un pas més a utilitzar armes nuclears"

Tica Font, fundadora del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, admet preocupació per la decisió russa de suspendre el darrer tractat de desarmament nuclear amb els EUA: "És un pas més a la possibilitat d'utilització d'armes nuclears", considera. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que Putin i Zelenski no deixen marge a una solució del conflicte, perquè mantenen el "discurs bel·licista" d'una "guerra a la victòria": "Biden no parla de victòria, el tenen més assenyat", afegeix. Però destaca que els EUA han volgut allargar la guerra per debilitar militarment a Rússia, una "estratègia molt cara per Occident". L'experta destaca que la guerra s'hauria acabat sense l'ajuda internacional a Ucraïna. I remarca que la Xina entra a l'escena mundial donant una imatge de "potència de pau, i no de guerra".