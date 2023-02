Lucía Caram: "Podem fer una gran conspiració per fer la pau"

Sor Lucía Caram demana no oblidar la guerra d'Ucraïna: "Si hi ha una gran conspiració per fer la guerra, podem fer una gran conspiració per fer la pau", diu en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. La monja dominica contemplativa ens explica que la Fundació del Convent de Santa Clara i Missatgers per la Pau s'uneixen per construir un hospital de campanya a Ucraïna.