Cafè d'idees "A finals de la setmana vinent podrem donar aigua potable" Sisco Escarda, president Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues, sosté que les tasques van sobre el previst per recuperar l'aigua potable.

"A finals de la setmana vinent podrem donar aigua potable"

L'Agència Catalana de l'Aigua confia que els 27 municipis de les Garrigues i el Segrià tornin a tenir aigua de boca en una setmana. Sisco Escarda, president Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues, confia en aquestes previsions, i espera que sigui a finals de la setmana vinent. "Estem treballant molt. Les tasques van sobre el previst", assegura en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. El responsable també explica que la problemàtica de l'aigua contaminada serà una sèrie, segons els ha dit l'ACA: "És una derrota com a societat. Si seguim amb aquestes aigües tan contaminades, no podrem beure".

