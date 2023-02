IEMED: "És decebedor que Mohamed VI no participi en la RAN"

Senén Florensa, president executiu IEMED (Institut Europeu del Mediterrani), veu "una mica decebedor" que el rei del Marroc, Mohamed VI, no participi en la cimera bilateral entre el Marroc i Espanya, la Reunió d'Alt Nivell (RAN): "La posició jurídica respecte al Sàhara no ha canviat", ha recordat, encara que sí que ho hagi fet la política. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, considera que el govern espanyol ha fet un "esforç immens" per "normalitzar" la relació amb el Marroc: "Està tot pensat per entrar en una època". Ens parla de l'esforç del Marroc per convèncer la comunitat internacional amb el cas del Sàhara, però també dins d'Àfrica, el que demostra que és "un tema existencial". I destaca el "sentiment popular" amb el poble saharaui: "Amb aquesta actitud... continuaran seixanta anys més. Els deixem o que busquin alguna solució?".