Salvador Macip: "Hem agafat tranquil·litat excessiva amb la Covid-19"

Salvador Macip recorda que el coronavirus no ha marxat i considera "excessiva la tranquil·litat que hem agafat amb la Covid-19". L'investigador de la Universitat de Leicester veu complicat mantenir la mascareta amb el marc mental que la pandèmia ja ha passat, perquè "si no es percep una necessitat, la gent no es posarà la mascareta". "Tenim una situació absurda", ha afegit al respecte. I és que l'expert insisteix en la vacunació davant de l'arribada d'una nova onada de coronavirus: "La vacuna és l'única opció que ens hem deixat, ja que no fem cap altra mesura", ha dit en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga.