Roger Gaspa: "La cadena dels preus dels aliments és llarga"

Roger Gaspa, secretari general del Consell d'Empreses d'Alimentació de Catalunya (CEDAC), destaca que hi ha un decalatge d'entre nou i deu mesos entre les oscil·lacions en origen i el preu final dels aliments: "La cadena dels preus dels aliments és llarga", explica. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, destaca que l'IPC alimentari s'ha mantingut al voltant de l'1-2% els darrers 15 anys: "La competència és ferotge, sempre s'ha d'intentar col·locar el preu més competitiu", argumenta. Detalla els "dos grans blocs de problemes" del sector: l'augment de les matèries primeres agreujat per la guerra d'Ucraïna i les males collites. I explica patrons que hi ha en els hàbits de compra d'aliments, com la cerca de més ofertes o la reducció de quilos que s'adquireixen.