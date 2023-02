CEDAC: "Rebaixar l'IVA no soluciona el problema, però ajuda"

El secretari general del Consell d'Empreses Distribuïdores D'Alimentació de Catalunya (CEDAC), Roger Gaspa, considera que la mesura de la rebaixa de l'IVA a alguns aliments ha funcionat, però reconeix que les expectatives generades eren "molt més altes" i no s'ha arribat a afectar ni a un terç de la cistella de la compra, com havien advertit. "La rebaixa de l'IVA no soluciona el problema, però ajuda", afegeix. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, demana als que els acusen d'estar-se "forrant" que aportin dades: "Els marges s'han reduït. Som el sector amb el marge més petit, del 2-3%".