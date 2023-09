Blanco Valdés: "La derrota de Feijóo no suposarà un canvi substancial al PP"

El catedràtic de Dret Constitucional Roberto Blanco Valdés creu que la derrota d'Alberto Núñez Feijóo a la investidura no suposarà "un canvi substancial en la deriva del PP" a curt termini. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, defensa que Feijóo està tranquil i capaç d'afrontar les responsabilitats que li pertoquen com a líder popular. El columnista de La voz de Galicia també ens analitza com ha canviat respecte abans de ser el president del PP.