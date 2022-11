L'accidentalitat baixa un 15% tot i l'increment de víctimes a l'AP-7

El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, parla dels efectes de l'obertura dels peatges i del pla per reduir la sinistralitat a l'AP-7. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, destaca que l'accidentalitat s'ha reduït un 15% en el conjunt de la xarxa viària catalana, tot i l'increment "notable" de víctimes mortals a l'AP-7. Diu que el pla d'actuació per reduir la sinistralitat a l'AP-7 s'ha fet perquè "calia un pas més": "Vam plantejar-lo en deu trams. Ens hem posat d'acord amb quatre grans trams amb el Ministeri". Justifica que s'ha optat per reduir la velocitat màxima permesa a la zona de l'Ebre per evitar les sortides de via, encara que "el territori i els alcaldes demanen el tercer carril". I explica que el peatge a l'AP-7 és una tècnica viable, però que no pot ser tan asimètric com en aquests moments.