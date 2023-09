Pepe Álvarez: "L'amnistia no és un tema a l'agenda"

Pepe Álvarez defensa que la llei d'amnistia "no és un tema que estigui a l'agenda", ja que el candidat a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, no l'està proposta. Això no obstant, el secretari general de la UGT, recorda que valoren positivament als indults als independentistes i la reforma del Codi Penal. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica què traslladarà a la seva reunió d'avui amb el líder del PP, alhora que defensa que "el que interessa als espanyols i espanyoles" és un acord per investir Pedro Sánchez i donar "continuïtat a la legislatura" anterior.