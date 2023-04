Paloma del Río: "Ja vull ser l'espectadora i no vull ser tap"

Paloma del Río ens revela els motius pels quals ha decidit jubilar-se i deixar finalment les retransmissions esportives, després de 37 anys. "Quina necessitat tinc d'estar aquí? Ja vull ser l'espectadora. No vull ser tap", ha dit en referència al fet que cada cop hi ha menys esports minoritaris a la televisió, i que ja ha estat molts anys dedicant-se a la seva feina. Farà la darrera retransmeti a l'agost i s'acomiadarà el 5 de setembre. La periodista esportiva ens parla de la relació amb Almudena Cid i el vincle amb altres esportistes, que fan que s'emocioni en les seves retransmissions: "T'entren taquicàrdies i suors. He de fer un esforç per mantenir la tranquil·litat, no soc una hooligan". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, també ha valorat les paraules de Joan Laporta sobre el cas Negreira: "Al jutjat és on es veurà tot. En una roda de premsa es pot explicar el conte d'Alícia al país de les meravelles".