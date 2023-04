Òscar Gorgues: "Els propietaris d'habitatges estan agafant molta por"

Òscar Gorgues, gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona (CPUBCN), destaca que els canvis sobre habitatge generen molta inseguretat als propietaris: "Estan agafant molta por per la inseguretat jurídica, perquè el mercat es toca", el que creu pot tenir com a conseqüència la retirada d'oferta del mercat. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, creu que la llei d'habitatge té "bones intencions", perquè "les grans ciutats no tenim prou habitatge per la pressió demogràfica". Però exposa diversos problemes com que cal posar en marxa una maquinària "molt deteriorada" de produir habitatges. Diu que els propietaris d'habitatges se senten desprotegits: "La llei està canviant en contra seva. Quan tenen un problema, es pot eternitzar". I critica que la llei d'habitatge posar uns preus per a qui no els pugui pagar: "Els preus els marca qui els pot pagar, no qui els pot pagar".