25 pobles de les Garrigues i el Segrià segueixen sense aigua potable a causa dels pesticides. L'alcalde de Bover, Òscar Acero, avança que hauran d'esperar entre 3 o 4 dies per tenir els resultats de les anàlisis sobre els pesticides que hi ha a l'aigua. "És un episodi molt més greu que en la passada ocasió", ha destacat. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, demana a l'administració que subministri aigua per als ciutadans del territori. "No podem estar captant d'una claveguera. El pantà està molt malament. Si no plou, serà un desastre", assegura el batlle.