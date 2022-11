Oriol Castro: "La gastronomia és un motor d'aquest país"

Oriol Castro reivindica més suport a la gastronomia en general de Barcelona i de Catalunya: creu que els haurien d'ajudar molt més. El xef del restaurant Disfrutar de Barcelona defensa que la gastronomia "és un motor d'aquest país". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, reconeix respecte davant l'augment de preus que pateixen i adverteix que "repercutirà en el preu dels restaurants". El també cuiner del Compartir Cadaqués i Compartir Barcelona, defensa Catalunya com a gran focus gastronòmic i considera que "ens ho hem de creure". I explica que se sent al ser el tercer millor restaurant del món: "No podem fallar mai. L'important és que tinguem les ganes de fer-ho millor".