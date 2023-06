Oleksandr Slyvchuk: "El silenci d'Ucraïna és per no ajudar a Rússia"

Oleksandr Slyvchuk, analista del Centre de Diàleg Transatlàntic assenyala que el silenci sobre la contraofensiva ucraïnesa rau en la seva importància: "El silenci és per no ajudar a Rússia", ha dit. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, atribueix a Rússia l'atac a la presa de Kakhovka: "Ucraïna no té míssils pesats per destruir-la. No veig cap argument per fer-ho", ha argumentat.