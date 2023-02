Oleksandr Slyvchuk: "El pacifisme no funciona"

Oleksandr Slyvchuk celebra l'ajuda militar i solidaritat històrica d'Espanya per protegir la població civil ucraïnesa. "Ucraïna és una víctima que s'ha de defensar, no ataquem Rússia", ha reivindicat, destacant que Pedro Sánchez ha visitat el país en dues ocasions. "El pacifisme no funciona", afegeix. L'analista ucraïnès del Centre de Diàleg Transatlàntic diu que la pau Ucraïna significa la retirada de tropes russes i integritat territorial: "Territori o concessions, per què?". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens explica com va viure, ara fa un any, l'inici d'una guerra a la qual ja s'ha acostumat: "El somni de tots és tornar a la vida normal".