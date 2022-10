Oleksandr Slyvchuk: "Tindrem problemes durs amb l'electricitat"

Oleksandr Slyvchuk adverteix sobre els talls elèctrics que pateix Ucraïna a causa de l'ofensiva russa. L'analista polític ucraïnès del Centre de Diàleg Transatlàntic reconeix que tindran "problemes durs" en les setmanes i mesos vinents a causa d'aquesta estratègia de Rússia a la guerra. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, detalla com les institucions públiques ucraïneses es preparen per a un tall d'electricitat prolongat a l'hivern mentre alguns ciutadans opten per marxar de les grans ciutats. Assenyala que els partits europeus que els demanen rendir-se són prorussos: "Hem d'unir-nos més amb els aliats europeus", sosté. I parla de les evacuacions de civils de Kherson cap a territori rus: "És on hi haurà les batalles. Si volen salvar la seva vida, millor evacuar-se".