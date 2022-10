Oleksandr Slyvchuk: "L'atac nuclear és propaganda russa"

Oleksandr Slyvchuk destaca que Rússia no està aconseguint generar "por i pànic" amb els atacs importants, com el d'ahir a Kíiv. "L'atac nuclear és propaganda russa, però la guerra convencional seguirà", ha destacat l'analista polític del Centre de Diàleg Transatlàntic. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que Rússia ha superat una línia vermella amb l'atac d'ahir a Kíiv: "El d'ahir era un atac de xoc, per a tots".