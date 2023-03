Noa Zafra: "Estic millor, però la veu al meu cap no se'n va"

La Diputació de Barcelona ha engegat una campanya per conscienciar als adolescents sobre temes de salut mental. Una de les protagonistes és Noa Zafra, pacient amb depressió, que explica que ara es troba millor, però a vegades torna la veu de dins el seu cap amb pensaments negatius: "No se'n va mai. Però ara tinc els materials per lluitar i gestionar-ho". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, recorda com estava cansada de lluitar diàriament amb la veu del seu cap que li deia: "No val la pena". Explica com creia que no podia més amb la seva vida, amb catorze anys: "Em va canviar pràcticament tota la personalitat". I recorda com es va començar a autolesionar i com van ser els seus intents de suïcidi.