Natasha Tkachenko, ucraïnesa resident a Barcelona, reconeix que no esperava que la guerra d'Ucraïna s'arribés normalitzant en el nostre dia a dia: "No em podia imaginar que la guerra formés part d'una normalitat". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, explica que psicològicament ha decidit apartar-se de les informacions de "crims sexuals contra dones i nadons" en el conflicte. I critica als que diuen que donar el Donbass a Rússia acabaria amb la guerra a Ucraïna: "Qui ho diu no s'ha adonat de la situació. Si hi hagués la seguretat, ja ho haurien fet".