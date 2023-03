12 milions de croquetes a l'any: l'èxit de Nandu Jubany

El xef Nandu Jubany recorda com va viure l'inici del confinament de la pandèmia del coronavirus, ara fa tres anys, i com va començar a compartir les seves receptes a internet, d'on en va sortir un llibre. "En principi, tancàvem per quinze dies. Però allò no era normal", ha dit. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens ensenya la seva fàbrica de croquetes, d'on en surten entre 50.000 i 60.000 diàries, i on l'any 2022 en van arribar a fer 12 milions. També fan 25.000 canelons setmanals. "La pandèmia em va anar bé, va ser una cosa bona", reconeix el cuiner, assegurant que no hauria estat possible tot plegat sense aquest període tan excepcional. "Esperem que em pugueu conèixer sense una altra pandèmia", afegeix.