Escudé: "Les violències sexuals estan normalitzades"

La portaveu dels Mossos d'Esquadra, Montserrat Escudé, veu els feminicidis com un problema "gravíssim": "Les violències sexuals estan normalitzades, naturalitzades i generalitzades". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, reconeix algunes debilitats de les polseres telemàtiques, però defensa la seva efectivitat. La cap de l'Àrea Tècnica de Proximitat i Seguretat Ciutadana, detalla que l'edat mitjana relacionada amb feminicidis no ha baixat: es troba entre 40-45 anys, tant en víctimes com en agressors. I celebra la trobada inèdita de tots els cossos policials de l'Estat per analitzar els feminicidis i detalla les reflexions a les quals van arribar.