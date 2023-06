Mònica Nadal: "No s'acompanya a l'estudiant en la seva orientació"

Mònica Nadal, directora de recerca de la Fundació Bofill, lamenta la manca d'orientació als estudiants sobre el seu futur acadèmic i laboral: "No se'ls ha acompanyat. És un dels temes pendents", ha dit. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, critica que la selectivitat no ha canviat massa en els darrers anys: "És molt memorístic i poc competencial. El batxillerat és una mica malaguanyat". I assenyala el grau d'abandonament escolar a Catalunya, uns nivells "desproporcionats" i que "no correspon amb el nivell de riquesa".