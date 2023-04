Mohammed Chaib: "No guanyem res atacant a les religions amb l'humor"

Mohammed Chaib, president de la Fundació Ibn Battuta, valora la polèmica sobre l'humor i les religions: "No guanyem res atacant a les religions. Si hi ha algú que se sent dolgut, hem de veure per què". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, estableix una línia vermella en fer humor sobre Al·là: "Tenim una comunitat musulmana molt dialogant, però hi ha coses que no les acceptarà", ha argumentat. D'altra banda, ens parla de l'iftar que han organitzat per a 500 persones: "Els musulmans formen part de la societat catalana. Hem de fer coses, deixar-nos que cadascú estigui per separat", reivindica Chaib.