Demà dijous el Congrés debatrà l'avantprojecte de llei de la posada en marxa dels fons de pensions públics. Què són exactament aquests fons? Els gestionaran entitats públiques? Per què són tan polèmics? En parlem amb Miren Etxezarreta, catedràtica emèrita en Economia Aplicada de la UAB. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, defensa que "no són fons públics", sinó que "són d'estímul públic", però "gestionats per entitats privades". Destaca el "pas positiu" que el govern reconegui que les pensions són sostenibles. Diu que el futur de la revalorització de les pensions amb l'IPC depèn de la força dels pensionistes. I critica que el Banc d'Espanya entri en el tema de les pensions.