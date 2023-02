Miguel Hurtado: "Es traurà el focus d'encobriment d'abusos"

El Fiscal General de l'Estat ha dit al Senat que l'església no està informant suficient sobre els casos d'abusos sexuals. Miguel Hurtado, portaveu a Espanya de l'organització internacional de víctimes End Clergy Abuse, recorda que ja havia advertit que tenim una de les conferències episcopals "més obstruccionistes d'Europa". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, creu que a partir d'ara "es posarà molt el focus en els abusos, i es traurà de l'encobriment", una cosa similar a la que ha passat a Portugal, on s'han publicat dades sobre una xifra alta de casos. "Segueixen el mateix model", ha dit sobre el procediment que segueixen les esglésies portuguesa i espanyola en aquest sentit. Hurtado demana "un pas més enllà" i plantejar que els casos d'abusos a l'església no prescriguin. I demana atendre als casos del passat per prevenir els casos del futur. "Falta una reparació integral amb dos elements: econòmica i simbòlica", ha dit.