Serret: "Veurem si Rajoy i Fernández Díaz respecten la institució"

Meritxell Serret és la presidenta de la comissió d’investigació del cas Pegasus, que es constitueix avui al Parlament, i que demanarà la presència de l'expresident espanyol Mariano Rajoy i l'exministre Jorge Fernández Díaz. "Veurem si venen i respecten la institució. Farem tot el que estigui a les nostres mans", assegura la diputada d'Esquerra. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, insisteix que el cas Pegasus "és una amenaça per a tota la ciutadania", a Catalunya, a Espanya i a Europa. I veu aquest cas com "un exemple més" del conflicte polític: "La negociació política és imprescindible per resoldre el conflicte polític".